В Днепре раздаются взрывы – в области объявлена воздушная тревога, работает ПВО
19.04.2023, 21:21
Мобильная группа ПВО (фото: Нацгвардия)
В Днепре раздались взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.
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Около 21:11 в Днепре раздались два взрыва.
В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые группы сообщали о возможном запуске дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.
Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу, а также сообщил о работе противовоздушной обороны.
Официальных комментариев от местных властей или военных пока не было.
- В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.
- Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.
- Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
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