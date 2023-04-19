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В Днепре раздаются взрывы – в области объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 21:21
В Днепре раздаются взрывы – в области объявлена воздушная тревога, работает ПВО - Фото
Мобильная группа ПВО (фото: Нацгвардия)

В Днепре раздались взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.

Около 21:11 в Днепре раздались два взрыва.

В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые группы сообщали о возможном запуске дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу, а также сообщил о работе противовоздушной обороны. 

Официальных комментариев от местных властей или военных пока не было.

Смотрите также: Ночной удар дронами по Одессе. Россияне разрушили рекреационный объект – фото

Дмитро Гриниченко
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