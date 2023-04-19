В Днепре раздаются взрывы – в области объявлена воздушная тревога, работает ПВО

В Днепре раздались взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил источник LIGA.net в областном центре.

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Около 21:11 в Днепре раздались два взрыва.

В Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые группы сообщали о возможном запуске дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу, а также сообщил о работе противовоздушной обороны.

Официальных комментариев от местных властей или военных пока не было.

В ночь на 19 апреля Россия атаковала "шахедами", силы ППО сбили семь дронов в районе Запорожья и Днепра.

Сирену воздушной тревоги в Одессе включили в 01:47 ночи, и спустя несколько минут, ориентировочно в 01:52, прогремели первые взрывы.

Воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили 10 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

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Дмитро Гриниченко

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