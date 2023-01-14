В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото

Журналисты hromadske сделали фото девушки, которая в шоковом состоянии сидела на руинах квартиры примерно на седьмом этаже разбомбленного россиянами жилого дома в Днепре и ждала помощи. Судя по последующим фото издания, ее спасли.

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В Днепре продолжают разбирать завалы дома, в который попала российская ракета. Местные жители помогают спасателям.

На верхних этажах дома остались люди, они светят фонариками, чтобы показать свое местонахождение, пишет издание.

Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины.

В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли 12 человек, больше 60 пострадали.

Вадим Ребрина

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