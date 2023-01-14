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В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 23:00
В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото - Фото
Фото: hromadske

Журналисты hromadske сделали фото девушки, которая в шоковом состоянии сидела на руинах квартиры примерно на седьмом этаже разбомбленного россиянами жилого дома в Днепре и ждала помощи. Судя по последующим фото издания, ее спасли.

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В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото

В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото

В Днепре продолжают разбирать завалы дома, в который попала российская ракета. Местные жители помогают спасателям.

На верхних этажах дома остались люди, они светят фонариками, чтобы показать свое местонахождение, пишет издание.

  • Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предприняла первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный ущерб гражданской критической инфраструктуре Украины.
  • В Днепре оккупанты попали в 9-этажный жилой дом, разрушен подъезд, погибли 12 человек, больше 60 пострадали.
Вадим Ребрина
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