В Днепре спасли девушку, которая ждала помощи на руинах 7 этажа: фото
14.01.2023, 23:00
Фото: hromadske
Журналисты hromadske сделали фото девушки, которая в шоковом состоянии сидела на руинах квартиры примерно на седьмом этаже разбомбленного россиянами жилого дома в Днепре и ждала помощи. Судя по последующим фото издания, ее спасли.
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В Днепре продолжают разбирать завалы дома, в который попала российская ракета. Местные жители помогают спасателям.
На верхних этажах дома остались люди, они светят фонариками, чтобы показать свое местонахождение, пишет издание.
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