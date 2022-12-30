В Донецке погиб топ-чиновник Следственного комитета РФ
30.12.2022, 15:56
Евгений Рыбаков (фото - sledcom.ru)
Во временно оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск полковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба российских силовиков.
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Согласно сообщению, чиновник погиб сегодня, 30 декабря, "в результате артиллерийского обстрела", "при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции".
- В ночь на 22 декабря российские пропагандисты сообщили, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован после обстрела Донецка со стороны ВСУ.
- Украинские пограничники заявили, что Рогозину "сообщили" о незаконном пребывании на территории Украины.
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