В Донецке погиб топ-чиновник Следственного комитета РФ

Во временно оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск полковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба российских силовиков.

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Согласно сообщению, чиновник погиб сегодня, 30 декабря, "в результате артиллерийского обстрела", "при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции".

Вадим Ребрина

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