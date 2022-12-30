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В Донецке погиб топ-чиновник Следственного комитета РФ

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 15:56
В Донецке погиб топ-чиновник Следственного комитета РФ - Фото
Евгений Рыбаков (фото - sledcom.ru)

Во временно оккупированном Донецке погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск полковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба российских силовиков.

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Согласно сообщению, чиновник погиб сегодня, 30 декабря, "в результате артиллерийского обстрела", "при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции".

Вадим Ребрина
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