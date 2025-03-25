В Донецкой области из-за атаки России погибли мать и дочь, сестра девочки ранена – фото

Последствия бомбардировки Куртовки (Фото: полиция Донецкой области)

Россияне вечером 25 марта атаковали село Куртовка в Дружковской громаде Донецкой области. В результате этого погибла трехлетняя девочка и пострадала ее 15-летняя сестра. Об этом сообщили начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура и полиция Донецкой области.

Из-за обстрела также погибла мать девочек – 36-летняя женщина. Пострадавшая 15-летняя девочка доставлена в больницу с осколочными ранениями и переломом бедра, пишет прокуратура. Во время атаки семья находилась на детской площадке.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Вадим Филашкин

Также в Куртовке повреждены жилые дома. Россия нанесла удар управляемой авиационной бомбой ФАБ-250. В полиции уточнили, что было применено несколько авиабомб, но не назвали их количество.

Фото: Вадим Филашкин

Филашкин назвал обстрел Куртовки очередным военным преступлением россиян и "страшным напоминанием", что оставаться в Донецкой области – это небезопасно. Он призвал к своевременной эвакуации, которая "спасает жизнь".

17 марта Россия обстреляла Покровск. В результате пострадали трое детей, которых родители вернули из эвакуации.

21 марта в результате атаки российских дронов погибла семья в Запорожье: 38-летняя женщина, ее 41-летний отец и их 17-летняя дочь.

23 марта из-за удара российских дронов по Киеву погибли трое людей, двое из них – 5-летняя девочка и ее отец. Они переехали в столицу из Запорожской области.