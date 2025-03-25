На Донеччині через атаку Росії загинули мати та донька, сестра дівчинки поранена – фото
Росіяни ввечері 25 березня атакували село Куртівка в Дружківській громаді Донеччини. Внаслідок цього загинула трирічна дівчинка та постраждала її 15-річна сестра. Про це повідомили начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура та поліція Донеччини.
Через обстріл також загинула матір дівчат – 36-річна жінка. Постраждалу 15-річну дівчинку доставлено до лікарні з осколковими пораненнями та переломом стегна, пише прокуратура. Під час атаки сім'я перебувала на дитячому майданчику.
Також у Куртівці пошкоджено житлові будинки. Росія завдала удару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250. У поліції уточнили, що було застосовано декілька авіабомб, але не назвали їх кількість.
Філашкін назвав обстріл Куртівки черговим воєнним злочином росіян та "страшним нагадуванням", що залишатися у Донецькій області – це небезпечно. Він закликав до своєчасної евакуації, яка "рятує життя".
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