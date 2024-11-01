В Джорджии иммигрант якобы проголосовал за Харрис. Власти штата назвали это дезинформацией

В ролике якобы гаитянский иммигрант утверждал, что дважды проголосовал за Харрис в штате Джорджия

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

В американском сегменте в соцсети X появилось видео, на котором якобы гаитянский иммигрант дважды голосует за вице-президента-демократа Камалу Харрис на президентских выборах в США. Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал ролик примером "целенаправленной дезинформации", передает CNN.

Оригинальное видео, появившееся в сети 31 октября и набравшее полтора миллиона просмотров, было удалено, однако его копии продолжают разлетаться, отмечают журналисты. В ролике якобы гаитянский иммигрант утверждал, что дважды проголосовал за Харрис в штате Джорджия.

Раффенспергер заявил, что "это неправда, и это пример целенаправленной дезинформации, которую мы видели на этих выборах".

"Мы просим Илона Маска и руководство других социальных сетей удалить эту информацию. Очевидно, что это фейк и часть дезинформационной кампании. Скорее всего, это продукт российских троллеферм", – сказал он.

15 октября 2024 года The Hill сообщило, что республиканец Трамп имеет небольшое преимущество над демократкой Харрис среди тех американцев, которые проголосовали досрочно в колеблющихся штатах.

18 октября Reuters писало, что Харрис меняет стратегию предвыборной кампании, поскольку растет обеспокоенность успехами Трампа.