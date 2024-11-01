У Джорджії іммігрант нібито проголосував за Гарріс. Влада штату назвала це дезінформацією

У ролику нібито гаїтянський іммігрант стверджував, що двічі проголосував за Гарріс у штаті Джорджія

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

В американському сегменті у соцмережі X з'явилося відео, на якому нібито гаїтянський іммігрант двічі голосує за віцепрезидентку-демократку Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Державний секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер назвав ролик прикладом "цілеспрямованої дезінформації", передає CNN.

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Оригінальне відео, що з'явилося у мережі 31 жовтня і набрало півтора мільйона переглядів, було видалене, проте його копії продовжують розлітатися, зазначають журналісти. У ролику нібито гаїтянський іммігрант стверджував, що двічі проголосував за Гарріс у штаті Джорджія.

Раффенспергер заявив, що "це неправда, і це приклад цілеспрямованої дезінформації, яку ми бачили на цих виборах".

"Ми просимо Ілона Маска та керівництво інших соціальних мереж видалити цю інформацію. Очевидно, що це фейк і частина дезінформаційної кампанії. Швидше за все, це продукція російських тролеферм", – сказав він.