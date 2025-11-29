В экономической зоне "Алабуга", где собирают "шехеды", горит склад аккумуляторов – фото

В "Алабуге" горит склад аккумуляторов на площади более 5000 квадратных метров

Экономическая зона "Алабуга" (Фото: ресурс оккупантов)

Вечером в пятницу, 28 ноября, в российской экономической зоне "Алабуга" в Татарстане произошел масштабный пожар. Об этом сообщила пресс-служба экономической зоны.

В экономической зоне государства-агрессора, где среди прочего собирают ударные беспилотники типа Shahed, загорелся склад для хранения аккумуляторов.

Площадь пожара превышает 5000 квадратных метров. Пострадавших и погибших якобы нет. В "Алабуге" утверждают, что 300 человек эвакуировались самостоятельно.

В пресс-службе экономической зоны добавили, что к тушению пожара готовят привлечь вертолет. Там заверили, что руководство и спасатели работают на месте, чтобы "нейтрализовать" возгорание.

Фото: Telegram-канал ASTRA

В декабре 2024 года ГУР сообщало, что в экономической зоне "Алабуга" был уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн.