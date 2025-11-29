В економічній зоні "Алабуга", де збирають "шахеди", горить склад акумуляторів – фото

В "Алабузі" горить склад акумуляторів на площі понад 5000 квадратних метрів

Економічна зона "Алабуга" (Фото: ресурс окупантів)

Увечері у п’ятницю, 28 листопада, у російській економічній зоні "Алабуга", що в Татарстані, сталася масштабна пожежа. Про це повідомила пресслужба економічної зони.

В економічній зоні держави-агресорки, де серед іншого збирають ударні безпілотники типу Shahed, загорівся склад для зберігання акумуляторів.

Площа пожежі перевищує 5000 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих нібито немає. У "Алабузі" стверджують, що 300 людей евакуювалися самостійно.

У пресслужбі економічної зони додали, що до гасіння пожежі готують залучити гелікоптер. Там запевнили, що керівництво та рятувальники працюють на місці, аби "нейтралізувати" загоряння.

Фото: Telegram-канал ASTRA

У грудні 2024 року ГУР повідомляло, що в економічній зоні "Алабуга" було знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн.