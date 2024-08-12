В Энергоатоме назвали вероятные причины пожара на Запорожской АЭС

Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на объекте

ЗАЭС (Иллюстративное фото: Facebook-аккаунт станции)

Вероятными причинами пожара на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции является халатность оккупантов или сознательный поджог градирни россиянами. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

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По информации компании, в воскресенье, 11 августа, около 20:00 на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате чего произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано, отметили в Энергоатоме.

Среди вероятных причин пожара – халатность оккупантов или сознательный поджог градирни. Известно, что россияне используют помещения и сооружения ЗАЭС в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины.

Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях станции.

В Энергоатоме отметили, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на объекте. Масштабные пожары могут приводить к развитию событий вплоть до радиационной аварии. В то же время, радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы загрязнения для населения пока нет.

Фото: Энергоатом

Вечером в воскресенье глава Никопольской РГА сообщил, что россияне подожгли автомобильные шины в градирне оккупированной ЗАЭС.

Впоследствии факт пожара подтвердил президент Зеленский и опубликовал соответствующее видео.

МАГАТЭ отреагировало на пожар на ЗАЭС. В агентстве утверждают, что эксперты видели сильный темный дым на севере объекта, а перед этим слышали "многочисленные взрывы".

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