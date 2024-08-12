В Енергоатомі назвали ймовірні причини пожежі на Запорізькій АЕС

Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на об’єкті

ЗАЕС (Ілюстративне фото: Facebook-акаунт станції)

Ймовірними причинами пожежі на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції є недбалість окупантів або свідомий підпал градирні росіянами. Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

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За інформацією компанії, у неділю, 11 серпня, близько 20:00 на території ЗАЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті чого сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання.

Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів щодо викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано, зазначили в Енергоатомі.

Серед вірогідних причин пожежі – недбалість окупантів або свідомий підпал градирні. Відомо, що росіяни використовують приміщення і споруди ЗАЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки й військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки.

Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання й амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях станції.

В Енергоатомі наголосили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на об’єкті. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії. Водночас радіаційний стан на станції є у межах чинних норм, загрози забруднення для населення наразі немає.

Фото: Енергоатом

Ввечері у неділю очільник Нікопольської РДА повідомив, що росіяни підпалили автомобільні шини в градирні окупованої ЗАЕС.

Згодом факт пожежі підтвердив президент Зеленський й опублікував відповідне відео.

МАГАТЕ відреагувало на пожежу на ЗАЕС. У агентстві стверджують, що експерти бачили сильний темний дим на півночі об'єкта, а перед цим чули "численні вибухи".

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