В энергосистеме значительный дефицит. Один из блоков ТЭС выведен на ремонт – Укрэнерго

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит – в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Как отмечается, атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

При этом энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций.

Как сообщает Укрэнерго, по техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился.

"Поэтому всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении компании.

Уточняется, что в Одесской области продолжают действовать аварийные отключения.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".

В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.

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Наталія Медведєва

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