Украине нужно $17 млрд для восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья – Шмыгаль

Украине в этом году понадобится дополнительно $17 млрд для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

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"Вчера (26 января) Украина пережила уже 13-ю большую воздушную атаку против нашей энергосистемы… На этот раз главной целью врага была высоковольтная инфраструктура. Силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет. Однако есть попадание в пять высоковольтных подстанций в центральном, южном и юго-западном регионах", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что на этой неделе власти организовали встречу с западными партнерами для прозрачной и эффективной координации финансовой поддержки.

"В этом году нужно профинансировать огромный дефицит бюджета в размере около $38 млрд. Еще $17 млрд в этом году необходимо для быстрого восстановления энергетики, гуманитарного разминирования, восстановления жилья, критической и социальной инфраструктуры", – отметил премьер.

Вечером 25 января и утром 26-го российские оккупанты осуществляли массированные пуски ракет большой дальности и дронов-камикадзе по объектам гражданской критической инфраструктуры Украины.

ВСУ сбили 47 ракет из 55. РФ запустила "Кинжал", Х-101, Х-555, Х-59 и "Калибры".

В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек, столько же получили ранения.

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Наталія Медведєва

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