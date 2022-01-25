В ЕС нет согласия по мерам против РФ за виды агрессии, исключающие вторжение – Bloomberg

Страны Евросоюза расходятся во мнениях о том, как реагировать на различные формы российской агрессии против Украины, которые могут быть применены без непосредственного военного вторжения. Обсуждается также, что, собственно, считать вторжением. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

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Европейские страны, по информации издания, придерживаются разных взглядов на то, какие политические, экономические или финансовые санкции должны быть наложены на Россию.

По словам официальных лиц, пишет издание, страны ЕС согласны с тем, что любое пересечение границы российскими войсками должно привести к санкциям. Однако нет согласия по другим формам агрессии — кампаниям по дезинформации, кибератакам, ограничениям поставок газа, попыткам дестабилизировать правительство президента Владимира Зеленского или Нацбанк.

Страны Балтии и Восточной Европы считают, что гибридной кибератаки должно быть достаточно для введения санкций. Однако проблема состоит в сложности определения виновных, особенно в случае попыток дестабилизации администрации Зеленского и кибератак, пишет Bloomberg.

По словам одного из чиновников, ЕС работает над пакетом мер, который будет включать в себя ограничение способности Москвы конвертировать валюту. Блок также рассматривает экспортный контроль, запрет на экспорт-импорт и ограничение доступа к ключевым технологиям. Отключение от Swift и штрафы в области энергетики все еще находятся на рассмотрении.

Но ЕС, США и Великобритания должны проделать дополнительную работу по выявлению и прояснению конкретных триггеров для различных санкций, что было ключевой темой телефонного разговора президента США Джо Байдена с европейскими лидерами в понедельник вечером, добавил чиновник.

По словам одного из источников, несколько крупных западных государств-членов ЕС также обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая переходные периоды и исключения для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов.

Ожидается, что Европейская комиссия поделится своим пакетом предложений со странами-членами только тогда, когда Россия выступит против Украины. По словам нескольких официальных лиц, предоставление документа для открытого обсуждения до этого момента может поставить под угрозу доверие к ЕС.

Было бы неразумно публично заявлять о намерениях ЕС, а затем, когда РФ начнет действовать, не оправдать ожидания, сказал другой представитель ЕС. В отличие от США, блоку необходимо согласие всех 27 стран-членов для введения санкций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.

В Украине считают, что введение санкций против России до ее возможного нового вторжения в Украину может сдержать Кремль.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России на случай возможного вторжения в Украину и отметил: экономические ограничения влияют также на страны Запада.

Вадим Ребрина

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