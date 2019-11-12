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В ЕС отреагировали на разведение войск в Донбассе

В ЕС отреагировали на разведение войск в Донбассе - Фото
Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)
12.11.2019, 16:59

ЕС призвал Россию повлиять на террористов для выполнения минских соглашений

Евросоюз считает действия властей Украины по разведению сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском конструктивными. Об этом заявила в Брюсселе сегодня пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич, сообщает Deutsche Welle.

По ее словам, "начало процесса разведения в Петровском, полный отвод сил и техники в Золотом и прогресс в Станице Луганской, включая хорошо продвинувшийся ремонт моста, являются ободряющими сигналами из восточной Украины".

Косьянчич подчеркнула, что эти шаги облегчат страдания мирных жителей, проживающих рядом с линией разграничения.

"Украина продемонстрировала конструктивный подход в продвижении имплементации минских соглашений", - добавила представитель внешнеполитической службы ЕС.

Она добавила, что теперь Брюссель ожидает, что Россия тоже проявит инициативу и сделает "положительные шаги", а также использует свое значительное влияние боевиков для полного выполнения обязательств, предусмотренных минскими соглашениями.

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
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ЕС Золотое станица луганская Петровское разведение
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