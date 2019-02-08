В ЕС ответили на запрет Украины для наблюдателей из РФ

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Европейский Союз ожидает, что Украина не будет ограничивать участие наблюдателей ОБСЕ в президентских выборах в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич на ежедневном брифинге в Брюсселе, передает Европейская правда.

Косьянчич напомнила, что в 2014 году Украина столкнулась с вызовами для безопасности, "которые продолжаются до сих пор".

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"В этом деле мы полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы, как Европейский Союз, придаем очень важное значение процессу наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ ОБСЕ. Мы считаем, что Украина должна обеспечить, чтобы БДИПЧ ОБСЕ осуществлял свои наблюдения за выборами в соответствии с установившейся практикой", - отметила она.

7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вчера заявил, что наблюдателей из РФ можно допустить на выборы-2019. МИД Украины ответил на это: отсутствие на выборах наблюдателей из страны-оккупанта не помешаетмиссии ОБСЕ провести качественное наблюдение за волеизъявлением украинцев.

Затем Волкер изменил свое мнение.