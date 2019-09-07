В ЕС приветствуют обмен пленными между Украиной и РФ

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Обмен пленными между Украиной и Россией приветствовали лидеры европейских стран и официальных органов Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что обмен будет способствовать дальнейшей работе над минскими соглашениями.

Президент Евросовета Дональд Туск написал, что освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет его "чувством облегчения". Он также призывал Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что обмен – "обнадеживающий шаг к примирению двух государств-членов Совета Европы".

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли высказал радость по поводу освобождения Сенцова.

"Он достойно сопротивлялся несправедливости и отстаивал демократию и права человека. Я надеюсь, что смогу вручить ему парламентскую премию Сахарова лично", - написал Сассоли.

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру. В то же время правительство Нидерландов выразило сожаление о том, что Украина передала России фигуранта дела о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха. Голландская прокуратура просит РФ выдать Цемаха.