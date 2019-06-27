В ЕС просят РФ прекратить войну против Украины: Кремль не слышит

Натали Точчи (фото - twitter.com/EU_ISS)

Российская Федерация должна выполнить свою часть минских соглашений, чтобы закончить войну в Донбассе. Об этом заявила спецсоветник представителя ЕС по внешней политике и политики безопасности Федерики Могерини Натали Точчи, пишет у себя в Twitter посол Украины в Брюсселе Николай Точицкий.

“Сила ЕС - в его единстве и последовательности. Россия должна имплементировать Минск и остановить войну против Украины”, - цитирует он Точчи.

Вчера в Станице Луганской началось разведение сил и вооружений от линии разграничения. В тот же день ПАСЕ вернула российским делегатам все полномочия, позволив РФ вернуться в зал заседаний без каких-либо условий.

Точчи убеждена, что идти на уступки агрессору - это отказываться от основ ЕС и международного порядка. "Уроки истории по умиротворению агрессора - трагические. Мы не можем допустить повторения этого", - подчеркнула спецсоветник Могерини.

Летом 2014 года ЕС ввел санкции против РФ за захват Крыма и войну в Донбассе. С весны 2015 года действие санкций ЕС привызано к выполнению Россией минских договоренностей. Брюссель раз за разом продлевает санкции.

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