В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дальнобойных дронов

Президент заявил, что Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных БпЛА и ракет за пределами Украины

Владимир Зеленский и Мэтте Фредериксен (Фото: ОП)

В этом году Дания инвестирует более 1 млрд евро в украинское производство дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Встреча прошла на полях саммита НАТО в Гааге. Лидеры обсудили развитие совместного производства оружия, председательство Дании в Совете Европейского Союза и дальнейшую поддержку украинских военных.

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Они уделили особое внимание углублению оборонного сотрудничества и производству оружия. Отдельно говорилось о развитии датской модели, доказавшей свою эффективность. В этом году Дания выделит 1,26 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

"Дания также станет первой страной, с которой мы запустим совместное производство дальнобойных беспилотников и ракет за пределами Украины", – заявил Зеленский.

Лидеры обменялись мнениями о планах на датское председательство в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Главный фокус – быстрое продвижение по евроинтеграционному треку и открытие всех переговорных кластеров. Глава государства подчеркнул, что Украина готова к этому и рассчитывает на датское лидерство, поддержку и хорошие результаты.

Фредериксен заверила в продолжении поддержки Украины и подчеркнула, что важно координировать совместные действия для достижения максимальных результатов во время датского председательства в Совете ЕС.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, в сентябре 2024 года глава Минобороны королевства сообщил, что Дания заказала в Украине 18 САУ "Богдана" для ВСУ в июле – и уже в начале осени украинские войска получили системы.

В целом в 2024 году в рамках "датской модели" ВСУ получили вооружение на 538 млн евро.

24 июня 2025 года сообщалось, что Дания уже выделила $77,8 млн на запуск украинского оборонного производства на своей территории.