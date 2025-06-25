Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва далекобійних дронів
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен (Фото: ОП)

Цьогоріч Данія інвестує понад 1 млрд євро в українське виробництво далекобійних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зустріч відбулася на полях саміту НАТО в Гаазі. Лідери обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді Європейського Союзу та подальшу підтримку українських військових.

Читайте також
Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи

Вони приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", – заявив Зеленський.

Лідери обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, що розпочнеться 1 липня. Головний фокус – швидке просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що Україна готова до цього й розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.

Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва далекобійних дронів
Фото: ОП
Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва далекобійних дронів
Фото: ОП
Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва далекобійних дронів
Фото: ОП
Читайте також
WSJ: Європа спробує переконати Трампа продати зброю Україні
Володимир ЗеленськийвійнаданіяМетте Фредеріксен