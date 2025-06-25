Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва далекобійних дронів

Президент заявив, що Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних БпЛА і ракет за межами України

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен (Фото: ОП)

Цьогоріч Данія інвестує понад 1 млрд євро в українське виробництво далекобійних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зустріч відбулася на полях саміту НАТО в Гаазі. Лідери обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в Раді Європейського Союзу та подальшу підтримку українських військових.

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Вони приділили особливу увагу поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить 1,26 млрд євро для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", – заявив Зеленський.

Лідери обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, що розпочнеться 1 липня. Головний фокус – швидке просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів. Глава держави наголосив, що Україна готова до цього й розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, у вересні 2024-го голова Міноборони королівства повідомив, що Данія замовила в Україні 18 САУ "Богдана" для ЗСУ у липні – і вже на початку осені українські війська отримали системи.

Загалом у 2024 році в межах "данської моделі" ЗСУ отримали озброєння на 538 млн євро.

24 червня 2025 року повідомлялося, що Данія уже виділила $77,8 млн на запуск українського оборонного виробництва на своїй території.