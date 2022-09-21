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В этой войне только один агрессор – Россия, поддержка Евросоюзом Украины неизменна: Мишель

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 16:39
В этой войне только один агрессор – Россия, поддержка Евросоюзом Украины неизменна: Мишель - Фото
Шарль Мишель (Фото: EPA)

В войне, которая продолжается в Украине есть только один агрессор – это Россия, и Европейский Союз продолжит поддерживать Украину. Об этом сообщил в Twitter президент Евросовета ЕС Шарль Мишель.

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"В этой войне есть только один агрессор, Россия, и одна страна, подвергающаяся агрессии, Украина", – написал Мишель.

Он добавил, что поддержка Украины Евросоюзом останется неизменной.

Мишель подчеркнул, что Кремль объявил мобилизацию в Международный день мира, в то время как на Генассамблее ООН страны выступают за сотрудничество, безопасность и процветание.

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Наталія Медведєва
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война мобилизация Шарль Мишель
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