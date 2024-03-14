В Финляндии задержаны подозреваемые в отмывании 5,7 млн евро на закупках для ВСУ

По информации НАБУ, средства, на которые должны были закупить амуницию, фигуранты потратили на приобретение элитных авто и недвижимости

Фото: НАБУ

В Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании средств, присвоенных на закупке амуниции для бойцов Вооруженных Сил Украины на 5,7 млн евро. Мужчин задержали 11 марта работники Национального антикоррупционного бюро вместе с финскими коллегами, сообщает пресс-служба НАБУ.

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По данным НАБУ, среди задержанных – представитель компании, которая недопоставила Министерству обороны половину от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов для ВСУ. Речь идет о 5000 бронежилетов.

Часть этих средств фигуранты потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости. Как отметили в ведомстве, на недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

В правоохранительном органе отметили, что задержание подозреваемых проходило с участием детективов НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также сотрудников Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндии в рамках механизма международной правовой помощи.

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НАБУ