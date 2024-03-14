У Фінляндії затримали підозрюваних у відмиванні 5,7 млн євро на закупівлях для ЗСУ
У Фінляндії затримано трьох підозрюваних у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців Збройних Сил України на 5,7 млн євро. Чоловіків затримали 11 березня працівники Національного антикорупційного бюро разом із фінськими колегами, повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними НАБУ, серед затриманих – представник компанії, яка недопоставила Міністерству оборони половину від закуплених та повністю оплачених бронежилетів для ЗСУ. Мова йде про 5000 бронежилетів.
Частину цих коштів фігуранти витратили на придбання елітних автомобілів та об’єкта нерухомості. Як зазначили в відомстві, на нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.
В правоохоронному органі зазначили, що затримання підозрюваних проходило за участі детективів НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндії в межах механізму міжнародної правової допомоги.
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