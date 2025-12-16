В Гааге создадут Комиссию по выплате компенсаций Украине за убытки от войны России

В Нидерландах надеются, что Россия после заключения мирного договора начнет выплачивать компенсации за ущерб, но говорят, что гарантий нет

Давид ван Вил (Фото: EPA/SEM VAN DER WAL)

В Нидерландах будет размещена международная комиссия по рассмотрению исков о компенсации ущерба, причиненного войной России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Давид ван Вил, передает NRC.

Комиссия будет базироваться в Гааге. В Украине заявления на компенсацию могут подавать физические лица, организации и государственные учреждения. Комиссия определит размер компенсации, которая будет выплачена из специально созданного фонда. Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил, что уже подано 86 000 заявлений.

Глава МИД Нидерландов заявил, что ожидает от России выплаты по поданным искам, если в ходе мирных переговоров будут достигнуты четкие договоренности по этому вопросу. Но подчеркнул, что гарантий в этом вопросе нет.

Также ван Вил не исключил, что Россия может быть недовольна созданием этой комиссии. Поэтому он назвал это решение таким, что несет "ограниченную угрозу безопасности".

Украинцы могут сообщать о причиненном им ущербе в уже созданный в Гааге реестр претензий с 2023 года. Его преобразуют в Комиссию по претензиям. Ван Вил считает, что наличие реестра претензий в Гааге делает "логичным шагом" создание нового комитета.