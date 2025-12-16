У Гаазі створять Комісію з виплати компенсацій Україні за збитки від війни Росії

У Нідерландах сподіваються, що Росія після укладення мирного договору почне виплачувати компенсації за збитки, але кажуть, що гарантій немає

Девід ван Віл (Фото: EPA/SEM VAN DER WAL)

У Нідерландах буде розміщена міжнародна комісія, яка розглядатиме позови про компенсацію збитків, завданих війною Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Девід ван Віл, передає NRC.

Комісія базуватиметься в Гаазі. В Україні заяви на компенсацію можуть подавати фізичні особи, організації та державні установи. Комісія визначить розмір компенсації, яка буде виплачена зі спеціально створеного фонду. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що вже подано 86 000 заяв.

Глава МЗС Нідерландів заявив, що очікує від Росії виплати за поданими позовами, якщо під час мирних переговорів буде досягнуто чітких домовленостей щодо цього питання. Але підкреслив, що гарантій у цьому питанні немає.

Також ван Віл не виключив, що Росія може бути незадоволена створенням цієї комісії. Тому він назвав це рішення таким, що несе "обмежену загрозу безпеці".

Українці можуть повідомляти про заподіяну їм шкоду в уже створений у Гаазі реєстр претензій з 2023 року. Його перетворять на Комісію з претензій. Ван Віл вважає, що наявність реєстру претензій у Гаазі робить "логічним кроком" створення нового комітету.