В Газе состоялся самый большой с начала войны протест против ХАМАС
Сотни людей приняли участие в акции протеста против ХАМАС в городе Бейт-Лахия на севере Гази во вторник, 25 марта. Об этом сообщает NBC News.
Участники акции протеста выкрикивали лозунги "Мы не хотим разрушений", "Мы не хотим войны", "Мы хотим жить". В толпе присутствовали дети, держащие плакаты с надписью "Мы отказываемся умирать".
Митингующие также скандировали лозунги против ХАМАС, призывая его руководство "уйти" и "прекратить войну".
Как отмечает телеканал, хотя небольшие протесты с призывами прекратить войну уже происходили в Газе, демонстрация в Бейт-Лахии оказалась самой большой с начала нынешнего конфликта.
По данным журналистов, участники акции договорились продлить протест в среду, 26 марта.
Израиль регулярно призывает палестинцев мобилизовать против ХАМАС. Но уровень поддержки организации среди местного населения оценить сложно. Опрос, опубликованный в сентябре 2024 года, Палестинским центром политических исследований показал, что уровень поддержки ХАМАС среди жителей Газы снижается. Тогда он составил 35% по сравнению с 38%, которые были в аналогичном исследовании летом прошлого года.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.
- 17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников.
- Первый этап соглашения позволил вернуть 25 живых заложников и останки восьми других в обмен на освобождение почти 2000 палестинских заключенных. Впрочем, второй этап соглашения по заложникам был сорван.
- 18 марта И зраиль возобновил удары по Газе.