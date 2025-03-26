У Газі відбувся найбільший з початку війни протест проти ХАМАС

Демонстранти тримали плакати "Ні війні" та "Ми відмовляємося вмирати"

Мешканці Бейт-Лахія, Газа (Ілюстративне фото: HAITHAM IMAD/ EPA)

Сотні людей взяли участь в акції протесту проти ХАМАС у місті Бейт-Лахія на півночі Гази у вівторок, 25 березня. Про це повідомляє NBC News.

Учасники акції протесту вигукували гасла "Ми не хочемо руйнувань", "Ми не хочемо війни", "Ми хочемо жити". В натовпі були присутні діти, які тримали плакати із написом "Ми відмовляємося вмирати".

Мітингувальники також скандували гасла проти ХАМАС, закликаючи його керівників "піти геть" та "припинити війну".

Як зазначає телеканал, хоча невеликі протести із закликами припинити війну вже відбувалися в Газі, демонстрація в Бейт-Лахія виявилася найбільшою з початку нинішнього конфлікту.

За даними журналістів, учасники акції домовилися продовжити протест у середу, 26 березня.

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Ізраїль регулярно закликає палестинців мобілізуватись проти ХАМАС. Але рівень підтримки організації серед місцевого населення оцінити важко. Опитування, опубліковане у вересні 2024 року Палестинським центром політичних досліджень показало, що рівень підтримки ХАМАС серед мешканців Гази знижується. Тоді він склав 35% порівняно з 38%, що були в аналогічному дослідженні влітку минулого року.