У Газі відбувся найбільший з початку війни протест проти ХАМАС
Сотні людей взяли участь в акції протесту проти ХАМАС у місті Бейт-Лахія на півночі Гази у вівторок, 25 березня. Про це повідомляє NBC News.
Учасники акції протесту вигукували гасла "Ми не хочемо руйнувань", "Ми не хочемо війни", "Ми хочемо жити". В натовпі були присутні діти, які тримали плакати із написом "Ми відмовляємося вмирати".
Мітингувальники також скандували гасла проти ХАМАС, закликаючи його керівників "піти геть" та "припинити війну".
Як зазначає телеканал, хоча невеликі протести із закликами припинити війну вже відбувалися в Газі, демонстрація в Бейт-Лахія виявилася найбільшою з початку нинішнього конфлікту.
За даними журналістів, учасники акції домовилися продовжити протест у середу, 26 березня.
Ізраїль регулярно закликає палестинців мобілізуватись проти ХАМАС. Але рівень підтримки організації серед місцевого населення оцінити важко. Опитування, опубліковане у вересні 2024 року Палестинським центром політичних досліджень показало, що рівень підтримки ХАМАС серед мешканців Гази знижується. Тоді він склав 35% порівняно з 38%, що були в аналогічному дослідженні влітку минулого року.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.
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- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників.
- Перший етап угоди дозволив повернути 25 живих заручників і останки восьми інших в обмін на звільнення майже 2000 палестинських в’язнів. Втім, другий етап угоди щодо заручників було зірвано.
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