В Германии есть 320 танков Leopard 2, но состояние их разное – CNN

Немецкая армия имеет в своем распоряжении 320 танков Leopard 2, но неизвестно, в какой степени боеготовности они находятся. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ.

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Как отмечается, имеющиеся в распоряжении Минобороны Германии танки Leopard 2 – все серии A5, A6 и A7 – находятся в разном состоянии, на разных стадиях ремонта и готовности к развертыванию.

По словам представителя Минобороны ФРГ, у немецкой армии уже нет танков Leopard 1, а также на складе нет старых моделей Leopard 2, таких как A4.

CNN напоминает, что на прошлой неделе производитель оружия Rheinmetall отдельно заявил, что у него есть 139 танков Leopard на складе, но из них только 29 Leopard 2 будут готовы к поставке весной этого года.

Представитель Rheinmetall сообщил CNN, что часть из 88 танков Leopard 1 могут быть поставлены примерно через девять месяцев, а остальные – через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет на складе 99 танков Leopard 1.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак официально сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

Утром 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что страны "могут готовить" танки Leopard к передаче Украине, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Наталія Медведєва

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