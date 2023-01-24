UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Германии есть 320 танков Leopard 2, но состояние их разное – CNN

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 19:34
В Германии есть 320 танков Leopard 2, но состояние их разное – CNN - Фото
Leopard 2 (фото - KMW)

Немецкая армия имеет в своем распоряжении 320 танков Leopard 2, но неизвестно, в какой степени боеготовности они находятся. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, имеющиеся в распоряжении Минобороны Германии танки Leopard 2 – все серии A5, A6 и A7 – находятся в разном состоянии, на разных стадиях ремонта и готовности к развертыванию.

По словам представителя Минобороны ФРГ, у немецкой армии уже нет танков Leopard 1, а также на складе нет старых моделей Leopard 2, таких как A4.

CNN напоминает, что на прошлой неделе производитель оружия Rheinmetall отдельно заявил, что у него есть 139 танков Leopard на складе, но из них только 29 Leopard 2 будут готовы к поставке весной этого года.

Представитель Rheinmetall сообщил CNN, что часть из 88 танков Leopard 1 могут быть поставлены примерно через девять месяцев, а остальные – через год.

Другой немецкий производитель оружия, FFG, имеет на складе 99 танков Leopard 1.

Читайте также: 12 стран согласились дать Украине около 100 танков Leopard. Помог жест Британии – ABC News

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия танки Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 