В Германии начались одни из крупнейших в Европе учений НАТО по воздушным операциям

Учения будут продолжаться до 14 июня, а в общей сложности в них участвуют около 1100 военнослужащих из 11 стран НАТО, а также Австрии и Швейцарии

Tiger meet (Фото: EPA)

В Германии начались одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям Tiger meet. Об этом сообщило издание DW со ссылкой на слова представителей немецкой армии.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Издание сообщило, что с 3 июня в тактических учениях военно-воздушных сил НАТО на немецкой авиабазе Шлезвиг-Ягель в северной немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн принимают участие около 60 истребителей и других боевых самолетов.

Учения будут продолжаться до 14 июня, а в общей сложности участие в них принимают около 1100 военнослужащих из 11 стран НАТО, а также Австрии и Швейцарии.

Tiger meet направлены на усиление сотрудничества со странами-партнерами и обмен авиационным и техническим опытом, отметили в немецкой армии. Они являются одними из крупнейших учений по совместным воздушным операциям в Европе и предлагают особо ценный опыт для участвующих экипажей, отметили немецкие военные.

Также в рамках учений базирующаяся в Ягеле эскадрилья будет отмечать свою 30-ю годовщину.

18 января главнокомандующий Североатлантическим союзом Каволи заявил, что НАТО начинает наибольшие со времен холодной войны учения, отрабатывая, как американские войска могут усилить европейских союзников в странах, граничащих с Россией, а также на восточном фланге Альянса в случае вспышки конфликта с Россией.

На севере Финляндии, Швеции и Норвегии с 4 по 15 марта прошли масштабные военные учения стран НАТО Nordic Response 24.

Читайте также: НАТО может закрыть небо над западом Украины, где будут проходить обучение ВСУ – Bild