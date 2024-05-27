НАТО може закрити небо над заходом України, де проходитиме навчання ЗСУ – Bild
Союзники з НАТО можуть закрити небо над західною частиною України, де проходитимуть навчання Збройних Сил України. Зокрема, у Польщі розглядають можливість створення коаліції для реалізації цієї ідеї. Про це повідомило німецьке видання Bild, посилаючись на двох неназваних співрозмовників.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
За інформацією журналістів, деякі країни Альянсу готові розширити підтримку Києва й навчати українських військових безпосередньо на території країни.
Як зазначили у виданні, партнери обговорюють ідею посилення української ППО з території держав-членів НАТО.
Співрозмовники повідомили, що у Польщі розглядають ідею створення коаліції для розширення ППО на заході України, проте конкретних рішень щодо цього поки немає.
Велика Британія, Канада, Естонія, Литва та Франція, як зауважили в Bild, готові в майбутньому транспортувати військових інструкторів в Україну.
Логістична реалізація цього плану зараз розробляється в кількох західних країнах, повідомили журналісти.
Водночас, як додали у ЗМІ, проти цієї ідеї все ще виступають у США і Німеччині.
- 13 травня у Німеччини відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО.
- 20 травня Зеленський заявив, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти цілей у РФ.
- 21 травня Зеленський заявив, що Польща могла б збивати ракети Росії над Україною, й це не втягнуло б державу у війни проти російської сторони.
- 23 травня речник польського МЗС повідомив, що Варшава обговорює можливість збиття над західною частиною України російських ракет.
Читайте також: Україна пропонувала членам НАТО разом збивати російські ракети, поки рішення немає – посол