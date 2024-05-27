НАТО може закрити небо над заходом України, де проходитиме навчання ЗСУ – Bild

Країни – члени Північноатлантичного альянсу можуть посилити українську ППО на заході країни зі своїх територій, пише німецьке видання

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Союзники з НАТО можуть закрити небо над західною частиною України, де проходитимуть навчання Збройних Сил України. Зокрема, у Польщі розглядають можливість створення коаліції для реалізації цієї ідеї. Про це повідомило німецьке видання Bild, посилаючись на двох неназваних співрозмовників.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За інформацією журналістів, деякі країни Альянсу готові розширити підтримку Києва й навчати українських військових безпосередньо на території країни.

Як зазначили у виданні, партнери обговорюють ідею посилення української ППО з території держав-членів НАТО.

Співрозмовники повідомили, що у Польщі розглядають ідею створення коаліції для розширення ППО на заході України, проте конкретних рішень щодо цього поки немає.

Велика Британія, Канада, Естонія, Литва та Франція, як зауважили в Bild, готові в майбутньому транспортувати військових інструкторів в Україну.

Логістична реалізація цього плану зараз розробляється в кількох західних країнах, повідомили журналісти.

Водночас, як додали у ЗМІ, проти цієї ідеї все ще виступають у США і Німеччині.

13 травня у Німеччини відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО.

20 травня Зеленський заявив, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти цілей у РФ.

21 травня Зеленський заявив, що Польща могла б збивати ракети Росії над Україною, й це не втягнуло б державу у війни проти російської сторони.

23 травня речник польського МЗС повідомив, що Варшава обговорює можливість збиття над західною частиною України російських ракет.

Читайте також: Україна пропонувала членам НАТО разом збивати російські ракети, поки рішення немає – посол