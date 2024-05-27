НАТО може закрити небо над заходом України, де проходитиме навчання ЗСУ – Bild
ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Союзники з НАТО можуть закрити небо над західною частиною України, де проходитимуть навчання Збройних Сил України. Зокрема, у Польщі розглядають можливість створення коаліції для реалізації цієї ідеї. Про це повідомило німецьке видання Bild, посилаючись на двох неназваних співрозмовників. 

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За інформацією журналістів, деякі країни Альянсу готові розширити підтримку Києва й навчати українських військових безпосередньо на території країни.

Як зазначили у виданні, партнери обговорюють ідею посилення української ППО з території держав-членів НАТО. 

Співрозмовники повідомили, що у Польщі розглядають ідею створення коаліції для розширення ППО на заході України, проте конкретних рішень щодо цього поки немає.

Велика Британія, Канада, Естонія, Литва та Франція, як зауважили в Bild, готові в майбутньому транспортувати військових інструкторів в Україну.

Логістична реалізація цього плану зараз розробляється в кількох західних країнах, повідомили журналісти.

Водночас, як додали у ЗМІ, проти цієї ідеї все ще виступають у США і Німеччині.

  • 13 травня у Німеччини відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО.
  • 20 травня Зеленський заявив, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти цілей у РФ.
  • 21 травня Зеленський заявив, що Польща могла б збивати ракети Росії над Україною, й це не втягнуло б державу у війни проти російської сторони. 
  • 23 травня речник польського МЗС повідомив, що Варшава обговорює можливість збиття над західною частиною України російських ракет.

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