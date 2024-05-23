МЗС Польщі: Україна просить сусідів збивати російські ракети. Варшава обговорює можливості

Павел Вронський заявив, що питання потенційного збиття ракет над Україною є дискусійним та пов'язане з низкою передумов

Російська ракета (Фото: ресурси пропагандистів)

Варшава обговорює можливість збиття над західною частиною України російських ракет. Про це в коментарі RMF24 повідомив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський.

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Вронський підтвердив, що Україна справді просить союзників, щоб ті збивали російські ракети.

"Українська сторона висуває таку вимогу, щоб польські військові, польська протиповітряна оборона збивали ракети, які пролітають над українською територією", – висловився речник МЗС.

Водночас він зауважив, що це питання є дискусійним, оскільки пов'язане з низкою передумов.

"Наприклад, технічні, що стосуються дальності дії цих ракет, а також юридичні питання. Що буде, якщо уламки такої ракети знищать чиєсь майно або спричинять чиюсь смерть, адже, зрештою, ця ракета не розчиниться у повітрі", – резюмував Вронський.

В інтерв'ю Reuters президент Володимир Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

У квітні можливість створення "залізного купола" для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен.

Президент Польщі Дуда критикував ідею участі Польщі у програмі, називаючи її "німецьким бізнес-проєктом". У відповідь Туск сказав, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", а важливо, щоб Польща була у більшій безпеці.

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