Уряд Німеччини відкинув ідею щодо закриття частини неба над Україною

На думку речника уряду Німеччини, нові запити всередині країни щодо закриття неба над Україною також відхилятимуться

Штеффен Гебештрайт (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

В уряді Німеччини відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО. Про це повідомив речник уряду країни Штеффен Гебештрайт, повідомило німецьке видання Asb Zeitung.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Гебештрайта, зараз пріоритетом є посилення протиповітряної оборони України. Він зауважив, що Німеччина робить свій внесок у це, постачаючи додаткову систему Patriot державі.

Водночас, як зазначив речник німецького уряду, дискусії про запровадження безпольотної зони над Україною за підтримки західних партнерів уже були відхилені у минулому. Це також стосується й нових пропозицій, які вносяться.

"Ми відхилили це в той час, і я думаю, що те саме стосується різних запитів, які надходять зараз", – сказав Гебештрайт.

Напередодні деякі представники парламенту Німеччини, зокрема, законодавці з Вільної демократичної та Зеленої партії й Християнсько-демократичного союзу запропонували захистити частину українського неба від російських атак за допомогою систем ППО, розташованих у Польщі чи Румунії.

Ідея створити безпольотну зону над частиною України належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе та колишньому помічнику генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу. Як наголосив Ланґе, закриття неба над Україною дозволило б створити на кордоні держави безпечну зону завширшки до 70 кілометрів, розвантаживши сили ППО на інших дільницях фронту.

4 травня New York Times писало, що нові системи ППО, надані Німеччиною, надійдуть в Україну не раніше кінця червня.

6 травня канцлер Німеччини Шольц закликав європейських союзників посилити українську ППО з того, що є у наявних запасах.

9 травня глава Міноборони Німеччини Пісторіус заявив, що його країна закупить у США три ракетні системи HIMARS для України.

Читайте також: Німецька компанія передасть Україні шість радарів для посилення ППО