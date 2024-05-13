Правительство Германии отвергло идею о закрытии части неба над Украиной

По мнению спикера правительства Германии, новые запросы внутри страны относительно закрытия неба над Украиной также будут отклоняться

Штеффен Гебештрайт (Фото: CLEMENS BILAN/EPA)

В правительстве Германии отклонили возможность создания над Украиной бесполетной зоны, которую могли бы ввести союзники из НАТО. Об этом сообщил спикер правительства страны Штеффен Гебештрайт, сообщило немецкое издание Asb Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Гебештрайта, приоритетом является усиление противовоздушной обороны Украины. Он отметил, что Германия вносит свой вклад в это, поставляя дополнительную систему Patriot государству.

В то же время, как отметил представитель германского правительства, дискуссии о введении бесполетной зоны над Украиной при поддержке западных партнеров уже были отклонены в прошлом. Это также касается и новых вносимых предложений.

"Мы отклонили это в то время, и я думаю, что это же касается различных поступающих сейчас запросов", – сказал Гебештрайт.

Накануне некоторые представители парламента Германии, в частности, законодатели из Свободной демократической и Зеленой партии и Христианско-демократического союза, предложили защитить часть украинского неба от российских атак с помощью систем ПВО, расположенных в Польше или Румынии.

Идея создания бесполетной зоны над частью Украины принадлежит эксперту Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге и бывшему помощнику генерального секретаря НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнриху Браусу. Как отметил Ланге, закрытие неба над Украиной позволило бы создать на границе государства безопасную зону в ширину до 70 километров, разгрузив силы ПВО на других участках фронта.

4 мая New York Times писало, что новые системы ПВО, предоставленные Германией, поступят в Украину не раньше конца июня.

6 мая канцлер Германии Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую ПВО из того, что есть в запасах.

9 мая глава Минобороны Германии Писториус заявил, что его страна закупит у США три ракетных системы HIMARS для Украины.

Читайте также: Немецкая компания передаст Украине шесть радаров для усиления ПВО