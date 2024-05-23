МИД Польши: Украина просит соседей сбивать российские ракеты. Варшава начала дискуссию

Павел Вронский заявил, что вопрос потенциального сбивания ракет над Украиной дискуссионный и связан с рядом предпосылок

Российская ракета (Фото: ресурсы пропагандистов)

Варшава обсуждает возможность сбивать над западной частью Украины российские ракеты. Об этом в комментарии RMF24 сообщил представитель министерства иностранных дел Польши Павел Вронский.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Вронский подтвердил, что Украина действительно просит союзников, чтобы те сбивали российские ракеты.

"Украинская сторона выдвигает такое требование, чтобы польские военные, польская противовоздушная оборона сбивали ракеты, пролетающие над украинской территорией", – высказался спикер МИД.

В то же время он отметил, что этот вопрос дискуссионный, поскольку связан с рядом предпосылок.

"Например, технические, касающиеся дальности действия этих ракет, а также юридические вопросы. Что будет, если обломки такой ракеты уничтожат чье-то имущество или повлекут за собой чью-то смерть, ведь, в конце концов, эта ракета не растворится в воздухе", – резюмировал Вронский.

В интервью Reuters президент Владимир Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.

24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув и пробыла в нем 39 секунд. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что сбили бы российскую ракету, если бы были уверены, что она направляется к какой-либо цели.

В апреле возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен.

Президент Польши Дуда критиковал идею участия Польши в программе, называя ее "немецким бизнес-проектом". В ответ Туск сказал, что для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", а важно, чтобы Польша была в большей безопасности.

Читайте также: Правительство Германии отвергло идею о закрытии части неба над Украиной