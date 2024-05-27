НАТО может закрыть небо над западом Украины, где будет проходить обучение ВСУ

Страны – члены Североатлантического альянса могут усилить украинскую ПВО на западе страны со своих территорий, пишет немецкое издание

ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Союзники НАТО могут закрыть небо над западной частью Украины, где будут проходить учения Вооруженных Сил Украины. В частности, в Польше рассматривается возможность создания коалиции для реализации этой идеи. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на двух неназванных собеседников.

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По информации журналистов, некоторые страны Альянса готовы расширить поддержку Киева и обучать украинских военных непосредственно на территории страны.

Как отметили в издании, партнеры обсуждают идею усиления украинской ПВО с территории государств-членов НАТО.

Собеседники сообщили, что в Польше рассматривают идею создания коалиции для расширения ПВО на западе Украины, однако конкретных решений на этот счет пока нет.

Великобритания, Канада, Эстония, Литва и Франция, как отметили в Bild, готовы в будущем транспортировать военных инструкторов в Украину.

Логистическая реализация этого плана сейчас разрабатывается в ряде западных стран, сообщили журналисты.

В то же время, как добавили в СМИ, против этой идеи все еще выступают в США и Германии.

13 мая у Германии отклонили возможность создания над Украиной бесполетной зоны, которую могли бы ввести союзники из НАТО.

20 мая Зеленский заявил, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и разрешать Киеву использовать западное оружие против целей в РФ.

21 мая Зеленский заявил, что Польша могла бы сбивать ракеты России над Украиной, и это не вовлекло бы государство в войны против российской стороны.

23 мая спикер польского МИД сообщил, что Варшава обсуждает возможность сбивания над западной частью Украины российских ракет.

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