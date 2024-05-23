Україна пропонувала членам НАТО разом збивати російські ракети, поки рішення немає – посол

Деякі держави – члени Альянсу мають занепокоєння, що це втягне їх у війну, каже Галібаренко

Patriot (Ілюстративне фото: НАТО)

Україна пропонувала партнерам з НАТО спільно протидіяти російським повітряним атакам – перехоплювати цілі окупантів в українському повітряному просторі, але поки що остаточного рішення немає. Про це повідомила Наталія Галібаренко, керівниця Місії України при НАТО в інтерв'ю Укрінформу.

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Україна озвучувала партнерам пропозицію створити протиповітряний "коридор безпеки" вздовж західного кордону за участі сусідів – членів Альянсу, ідея обговорювалася на певних етапах, але наразі остаточного рішення немає, розповіла вона.

За словами посадовиці, деякі держави – члени Альянсу мають занепокоєння, що перехоплення російських ракет засобами протиповітряної оборони з їх території в повітряному просторі України може розцінюватися як вступ країни у війну – і це матиме відповідні наслідки для всього НАТО.

Проте українська сторона наводить свою аргументацію, оскільки йдеться про повітряний простір та територію України, зауважила Галібаренко.

Вона розповіла, що Україна навіть пропонувала партнерам розташовувати системи Patriot на західному кордоні, щоб ті могли працювати в обидва боки: і захищати українську територію, і, наприклад, польську.

"Якщо ж Альянс не готовий до таких кроків, вихід один – надати Україні системи ППО", – підсумувала посадовиця.

13 травня в уряді Німеччини відхилили можливість створення над Україною безпольотної зони, яку могли б запровадити союзники з НАТО.

20 травня президент Зеленський заявив, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії.

23 травня речник польського МЗС повідомив, що Варшава обговорює можливість збиття над західною частиною України російських ракет.

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