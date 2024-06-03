У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчань НАТО із повітряних операцій

Навчання триватимуть до 14 червня, а загалом участь у них беруть близько 1100 військовослужбовців з 11 країн НАТО, а також Австрії та Швейцарії

Tiger meet (Фото: EPA)

У Німеччині розпочались одні з найбільших у Європі навчань НАТО зі спільних повітряних операцій Tiger meet. Про це повідомило видання DW із посиланням на слова представників німецької армії.

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Видання повідомило, що з 3 червня участь у тактичних навчаннях військово-повітряних сил НАТО на німецькій авіабазі Шлезвіг-Ягель у північній німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн беруть близько 60 винищувачів та інших бойових літаків.

Навчання триватимуть до 14 червня, а загалом участь у них беруть близько 1100 військовослужбовців з 11 країн НАТО, а також Австрії та Швейцарії.

Tiger meet спрямовані на посилення співпраці з країнами-партнерами й обмін авіаційним і технічним досвідом, відзначили у німецькій армії. Вони є одними з найбільших навчань зі спільних повітряних операцій в Європі та пропонують особливо цінний досвід для екіпажів, які беруть у них участь, наголосили німецькі військові.

Також у рамках навчань ескадрилья, яка базується в Ягелі, відзначатиме свою 30-ту річницю.

18 січня головнокомандувач Альянсу Каволі заявив, що НАТО розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією.

На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії з 4 по 15 березня пройшли масштабні військові навчання країн НАТО Nordic Response 24.

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