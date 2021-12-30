В Германии не видят оснований для возвращения России в клуб Большой семерки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что в обозримом будущем возможности для возвращения России в состав "большой семерки" (G7) нет. Она сказала об этом в интервью агентству dpa.

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Министру "больно видеть", что Россия оккупацией Крыма исключила себя из престижного клуба государств. Она также отметила, что после произошедшего в 2014 году с Россией больше невозможно было вести экономическое взаимодействие так, будто ничего не произошло.

"Сейчас неясно, когда Россия сможет вернуться в группу, и нынешняя эскалация ситуацию не упрощает", – сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ снова подтвердила, что "пренебрежение международным правом и нарушение суверенитета Украины приведут к огромным политическим и экономическим последствиям для России".

"Если перечислить все варианты наших ответных действий, получится длинный список", – сказала она. При этом, говорит Бербок, "приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации". Министр считает, что "этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также работой в совете Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ".

На вопрос журналиста, отвергает ли Германия возможность поставок оружия Украине, Бербок ответила, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

27 декабря 2021 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС приготовил масштабные санкции, которые будут введены в отношении России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины.

29 декабря вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта Северный поток–2 в зависимости от ситуации на границе Украины.

Сергей Бережной

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