В Германии не видят оснований для возвращения России в клуб Большой семерки
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что в обозримом будущем возможности для возвращения России в состав "большой семерки" (G7) нет. Она сказала об этом в интервью агентству dpa.
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Министру "больно видеть", что Россия оккупацией Крыма исключила себя из престижного клуба государств. Она также отметила, что после произошедшего в 2014 году с Россией больше невозможно было вести экономическое взаимодействие так, будто ничего не произошло.
"Сейчас неясно, когда Россия сможет вернуться в группу, и нынешняя эскалация ситуацию не упрощает", – сказала Бербок.
Глава МИД ФРГ снова подтвердила, что "пренебрежение международным правом и нарушение суверенитета Украины приведут к огромным политическим и экономическим последствиям для России".
"Если перечислить все варианты наших ответных действий, получится длинный список", – сказала она. При этом, говорит Бербок, "приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации". Министр считает, что "этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также работой в совете Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ".
На вопрос журналиста, отвергает ли Германия возможность поставок оружия Украине, Бербок ответила, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".
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