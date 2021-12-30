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В Германии не видят оснований для возвращения России в клуб Большой семерки

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2021, 12:30
В Германии не видят оснований для возвращения России в клуб Большой семерки - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/MICHAEL SOHN)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что в обозримом будущем возможности для возвращения России в состав "большой семерки" (G7) нет. Она сказала об этом в интервью агентству dpa.

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Министру "больно видеть", что Россия оккупацией Крыма исключила себя из престижного клуба государств. Она также отметила, что после произошедшего в 2014 году с Россией больше невозможно было вести экономическое взаимодействие так, будто ничего не произошло.

"Сейчас неясно, когда Россия сможет вернуться в группу, и нынешняя эскалация ситуацию не упрощает", – сказала Бербок.

Глава МИД ФРГ снова подтвердила, что "пренебрежение международным правом и нарушение суверенитета Украины приведут к огромным политическим и экономическим последствиям для России".

"Если перечислить все варианты наших ответных действий, получится длинный список", – сказала она. При этом, говорит Бербок, "приоритетная задача – не допустить дальнейшей эскалации". Министр считает, что "этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также работой в совете Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ".

На вопрос журналиста, отвергает ли Германия возможность поставок оружия Украине, Бербок ответила, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Сергей Бережной
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агрессия России аннексия Крыма глава МИД Германии Германия санкции g7 Анналена Бербок
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