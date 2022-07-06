В Германии пообещали России новые санкции: Мы далеки от завершения

Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил России новыми санкциями, заявив, что "мы далеки от завершения". В частности, он предложил ввести больше ограничений против РФ в области обслуживания программного обеспечения, передает Spiegel.

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Выступая вечером 6 июля в Мюнхене, Хабек высказался за дальнейшие экономические санкции против России.

"Я не хочу скрывать тот факт, что мое министерство все еще думает о дальнейших санкциях. Мы далеки от завершения", – сказал министр.

Он заявил, что санкции уже "очень эффективны" и "сильно бьют" по России, но можно сделать больше, особенно, например, в области обслуживания программного обеспечения.

Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.

Министр так описал ситуацию с жестким газовым кризисом в Германии: "То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина".

Хабек считает, что санкции против РФ наносят тяжелый урон российской военной машине путем влияния на экономику страны-оккупанта, и время сейчас работает на союзников, а экономика РФ уже "терпит крах".

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Оксана Житнюк

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