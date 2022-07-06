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В Германии пообещали России новые санкции: Мы далеки от завершения

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 23:39
В Германии пообещали России новые санкции: Мы далеки от завершения - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Министр экономики Германии Роберт Хабек пригрозил России новыми санкциями, заявив, что "мы далеки от завершения". В частности, он предложил ввести больше ограничений против РФ в области обслуживания программного обеспечения, передает Spiegel.

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Выступая вечером 6 июля в Мюнхене, Хабек высказался за дальнейшие экономические санкции против России.

"Я не хочу скрывать тот факт, что мое министерство все еще думает о дальнейших санкциях. Мы далеки от завершения", – сказал министр.

Он заявил, что санкции уже "очень эффективны" и "сильно бьют" по России, но можно сделать больше, особенно, например, в области обслуживания программного обеспечения.

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Оксана Житнюк
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Германия санкции агрессия рф роберт хабек
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