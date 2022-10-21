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В Германии сожгли дом, где жили беженцы-украинцы. Омбудсмен просит ЕС не принимать россиян

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 17:51
В Германии сожгли дом, где жили беженцы-украинцы. Омбудсмен просит ЕС не принимать россиян - Фото
Пожар в доме в Германии, где жили украинские беженцы (Скриншот видео)

В Германии неизвестные подожгли дом, в котором жили беженцы из Украины. Омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил с заявлением по этому поводу и отметил, что в ФРГ приехали много россиян, скрывающихся от мобилизации.

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Вечером 19 октября в доме с украинскими беженцами, расположенном в немецком Гросс-Стремкендорфе, вспыхнул пожар.

Глава местного муниципалитета Тино Шоман заявил, что есть основания полагать, что пожар был устроен намеренно. В этот же день полиция проверяла дом в связи с другим преступлением – нанесением неизвестными лицами граффити со свастикой на входной двери.

На момент пожара в помещении находились 17 человек – 14 украинцев и трое сотрудников немецкого Красного Креста. Они не пострадали, поскольку смогли вовремя покинуть дом.

Украинский омбудсмен высказал обеспокоенность по поводу дальнейшего состояния ситуации безопасности в странах, где сейчас находятся беженцы из Украины.

"Особенно в условиях, когда российские граждане мужского пола в условиях мобилизационной кампании, объявленной Путиным, массово покидают Российскую Федерацию и часто в грубой форме выражают свое недовольство и угрожают физической расправой украинским женщинам и детям за границей", – написал Лубинец.

Он рассказал, что в офис омбудсмена приходят сообщения о таких инцидентах, и назвал неприемлемой ситуацию, когда люди, спасающиеся от войны, становятся жертвами в местах временного убежища.

Лубинец призывал власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование указанных фактов, обеспечить переселение 14 украинских беженцев в более безопасное место, а также выработать системные решения по обеспечению безопасности мест проживания украинских граждан.

Омбудсмен Украины обратился к правительствам стран Европейского Союза с призывом воздержаться от принятия решений о предоставлении убежища мужчинам призывного возраста, уклоняющимся от мобилизации в России, до тех пор, пока пострадавшим от российской агрессии украинским гражданам, а в основном это женщины, дети и пожилые люди, не будут созданы условия безопасного пребывания в странах ЕС, в условиях продолжения обстрелов украинских городов и гражданской критической инфраструктуры со стороны России и невозможности возвращения домой.

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Наталія Медведєва
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Германия беженцы пожар Дмитрий Лубинец
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