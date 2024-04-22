В Германии срывают поставки Украине бронемашин MRAP – Bild

В Bild отмечают, что компания, которая должна доставлять автомобили в Украину, не владеет необходимыми сертификатами, чтобы осуществлять поставки

Бронемашины MRAP (Фото: US Navy)

Германия планировала предоставить Украине до 400 тяжелобронированных транспортных машин MRAP, однако по логистическим причинам их поставка задерживается. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на собеседника в Министерстве обороны Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинское правительство и немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) заключили контракт, финансируемый Берлином, стоимостью в 315 млн евро на поставку бронемашин в течение нескольких последующих лет. Однако со снабжением транспортных средств возникают проблемы, пишут в издании.

В своей публикации Bild ссылается на секретный документ Министерства обороны Германии от сентября 2023 года, где отмечалось, что FFG должна поставить Украине 200 автомобилей MRAP в течение января-сентября 2024 года.

Однако, по данным Bild, "из этого амбициозного плана ничего не вышло".

"Никаких транспортных средств такого типа до сих пор не было предоставлено. Поставка техники запланирована на 2024 год в несколько этапов, так называемых лотов", – ответил представитель Минобороны Германии на вопросы журналистов Bild.

Причиной задержки может служить тот факт, что FFG не производит основные компоненты для этих авто самостоятельно, а получает их из США, предполагают в издании.

"Компоненты автомобиля производятся в США и доставляются в Германию для окончательной сборки транспортных средств", – сказал представитель FFG.

В немецком ведомстве, по информации Bild, неофициально признают, что у FFG пока отсутствуют необходимые сертификаты противоминной защиты транспортных средств. Чиновники объяснили, что они обязательны, чтобы передать MRAP украинским военным.

Собеседник в немецком Минобороны подтвердил журналистам издание, что до середины апреля не проводилось "ни одного" испытания для получения сертификатов. Тем не менее в компании это опровергают, заявляя, что FFG имеет необходимые сертификаты от ответственных испытательных учреждений.

В сентябре 2023 года в Минобороны Германии заявили, что предоставит Украине новый пакет военной помощи, в котором, в частности, будут 200 машин MRAP.

19 марта 2024 года министр обороны Германии Писториус в рамках создания коалиции бронетехники для Украины совместно с Польшей сказал, что это "одна из важнейших коалиций", которые были созданы, и призвал другие государства присоединяться к ней.

Читайте также: Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины