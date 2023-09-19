Украина получит морские дроны, бронемашины и боеприпасы от Германии
Германия передаст Украине в новом пакете военной помощи на 400 млн. евро артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые мины, бронемашины MRAP и морские дроны. Об этом сообщает Министерство обороны страны.
Ведомство отмечает, что планируется передать:
→ 30000 артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм;
→ 105 000 120-мм взрывчатых, дымовых и легких минометных боеприпасов;
→ 480 противотанковых мин АТ-2;
→ 200 боевых бронированных машин MRAP;
→ 50 надводных беспилотников (тип не сообщается).
АТ-2 предоставляется с целью укрепления украинских заградительных возможностей посредством средств дистанционного развертывания, отмечает Минобороны Германии.
Бронемашины MRAP передаются, чтобы украинские специалисты по разминированию могли безопасно подойти к российским минным заграждениям, отмечает ведомство.
Для усиления выносливости ВСУ на ближайшие месяцы запланирована передача зимнего снаряжения, комплекты запчастей к уже поставленным системам и транспортные средства, говорится в сообщении.
Минобороны ФРГ отмечает, что 50 надводных беспилотников помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море.
"Отдельные проекты реализуются за счет взносов из запасов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно поступить в Украину как можно скорее", – заключают в ведомстве.
- В августе Германия впервые передала Украине ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot, но не назвала количество.
- 13 сентября немецкое правительство сообщило, что ФРГ передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
- 15 сентября Писториус заявил, что принятие решения о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.
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