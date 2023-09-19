Украина получит морские дроны, бронемашины и боеприпасы от Германии

Германия передаст Украине в новом пакете военной помощи на 400 млн. евро артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые мины, бронемашины MRAP и морские дроны. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

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Ведомство отмечает, что планируется передать:

→ 30000 артиллерийских разрывных боеприпасов калибра 155 мм;

→ 105 000 120-мм взрывчатых, дымовых и легких минометных боеприпасов;

→ 480 противотанковых мин АТ-2;

→ 200 боевых бронированных машин MRAP;

→ 50 надводных беспилотников (тип не сообщается).

АТ-2 предоставляется с целью укрепления украинских заградительных возможностей посредством средств дистанционного развертывания, отмечает Минобороны Германии.

Бронемашины MRAP передаются, чтобы украинские специалисты по разминированию могли безопасно подойти к российским минным заграждениям, отмечает ведомство.

Для усиления выносливости ВСУ на ближайшие месяцы запланирована передача зимнего снаряжения, комплекты запчастей к уже поставленным системам и транспортные средства, говорится в сообщении.

Минобороны ФРГ отмечает, что 50 надводных беспилотников помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море.

"Отдельные проекты реализуются за счет взносов из запасов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно поступить в Украину как можно скорее", – заключают в ведомстве.

В августе Германия впервые передала Украине ракеты в системы противовоздушной обороны Patriot, но не назвала количество.

13 сентября немецкое правительство сообщило, что ФРГ передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

15 сентября Писториус заявил, что принятие решения о доставке в Украину крылатых ракет Taurus может длиться около одной-двух недель.

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