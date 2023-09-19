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Україна отримає морські дрони, бронемашини та боєприпаси від Німеччини

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 19:51
Україна отримає морські дрони, бронемашини та боєприпаси від Німеччини - Фото
MRAP (Фото: U.S. Navy)

Німеччина передасть Україні у новому пакеті військової допомоги на 400 млн євро артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові міни, бронемашини MRAP та морські дрони. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Відомство зазначає, що заплановано передати:

→ 30 000 артилерійських розривних боєприпасів калібру 155 мм;

→ 105 000 120-мм вибухових, димових і легких мінометних боєприпасів;

→ 480 протитанкових мін АТ-2;

→ 200 бойових броньованих машин MRAP;

→ 50 надводних безпілотників (тип не повідомляється).

АТ-2 надається з метою зміцнення українських загороджувальних можливостей за допомогою засобів дистанційного розгортання, зазначає Міноборони Німеччини.

Бронемашини MRAP передаються, щоб українські фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень, зауважує відомство.

Для посилення витривалості ЗСУ на найближчі місяці заплановано передання зимового спорядження, комплекти запчастин до систем, які вже поставлені, та транспортні засоби, йдеться у повідомленні.

Міноборони ФРН зауважує, що, окрім цього, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі.

"Окремі проєкти реалізуються коштом внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше", – підсумовують у відомстві.

  • У серпні Німеччина вперше передала Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, але не назвала кількість.
  • 13 вересня німецький уряд повідомив, що ФРН передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 та нову партію бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3.
  • 15 вересня Пісторіус заявив, що ухвалення рішення про доставлення в Україну крилатих ракет Taurus може тривати близько одного-двох тижнів.

Читайте також: Міністра оборони ФРН запитали, чому у новому пакеті допомоги немає Taurus. Відповідь: Це нелегко

Артем Джеріпа
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війнаНімеччинавійськова допомоганадводні дрониMRAP
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