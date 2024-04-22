У Німеччині зривають постачання Україні бронемашин MRAP – Bild
Німеччина планувала надати Україні до 400 важкоброньованих транспортних машин MRAP, проте внаслідок логістичних причин їхнє постачення затримується. Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на співрозмовника у Міністерстві оборони Німеччини.
Український уряд та німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) уклали контракт, фінансований Берліном, вартістю в 315 млн євро на постачання бронемашин протягом кількох наступних років. Однак із постачанням траспортних засобів виникають проблеми, пишуть у виданні.
У своїй публікації Bild посилається на секретний документ Міністерства оборони Німеччини від вересня 2023 року, де зазначалось, що FFG має поставити Україні 200 автомобілів MRAP протягом січня-вересня 2024 року.
Проте, за даними Bild, "із цього амбітного плану нічого не вийшло".
"Жодних транспортних засобів такого типу досі не було поставлено. Постачання техніки заплановане на 2024 рік у кілька етапів, так званих лотів", – відповів речник Міноборони Німеччини на запитання журналістів Bild.
Причиною затримки може бути той факт, що FFG не виготовляє основні компоненти для цих авто самостійно, а отримує їх із США, припускають у виданні.
"Компоненти автомобіля виготовляються в США та доставляються до Німеччини для остаточного складання транспортних засобів", – сказав представник FFG.
Водночас у німецькому відомстві, за інформацією Bild, неофіційно визнають, що у FFG поки відсутні необхідні сертифікати протимінного захисту транспортних засобів. Урядовці пояснили, що вони є обов’язковими, щоб передати MRAP українським військовим.
Співрозмовник у німецькому Міноборони підтвердив журналістам видання, що до середини квітня не проводилося "жодного" випробування задля отримання сертифікатів. Проте у компанії це спростовують, заявляючи, що FFG має необхідні сертифікати від відповідальних випробувальних установ.
- У вересні 2023 року у Міноборони Німеччини заявили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги, у якому, зокрема, будуть 200 машин MRAP.
- 19 березня 2024 року міністр оборони Німеччини Пісторіус у межах створення коаліції бронетехніки для України спільно з Польщею сказав, що це "одна з найважливіших коаліцій", які були створені, й закликав інші держави приєднуватися до неї.
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