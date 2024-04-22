У Німеччині зривають постачання Україні бронемашин MRAP – Bild

У Bild зазначають, що компанія, яка має доставляти автівки до України, не володіє необхідними сертифікатами, щоб здійснювати постачання

Бронемашини MRAP (Фото: U.S. Navy)

Німеччина планувала надати Україні до 400 важкоброньованих транспортних машин MRAP, проте внаслідок логістичних причин їхнє постачення затримується. Про це повідомляє німецьке видання Bild, посилаючись на співрозмовника у Міністерстві оборони Німеччини.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Український уряд та німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) уклали контракт, фінансований Берліном, вартістю в 315 млн євро на постачання бронемашин протягом кількох наступних років. Однак із постачанням траспортних засобів виникають проблеми, пишуть у виданні.

У своїй публікації Bild посилається на секретний документ Міністерства оборони Німеччини від вересня 2023 року, де зазначалось, що FFG має поставити Україні 200 автомобілів MRAP протягом січня-вересня 2024 року.

Проте, за даними Bild, "із цього амбітного плану нічого не вийшло".

"Жодних транспортних засобів такого типу досі не було поставлено. Постачання техніки заплановане на 2024 рік у кілька етапів, так званих лотів", – відповів речник Міноборони Німеччини на запитання журналістів Bild.

Причиною затримки може бути той факт, що FFG не виготовляє основні компоненти для цих авто самостійно, а отримує їх із США, припускають у виданні.

"Компоненти автомобіля виготовляються в США та доставляються до Німеччини для остаточного складання транспортних засобів", – сказав представник FFG.

Водночас у німецькому відомстві, за інформацією Bild, неофіційно визнають, що у FFG поки відсутні необхідні сертифікати протимінного захисту транспортних засобів. Урядовці пояснили, що вони є обов’язковими, щоб передати MRAP українським військовим.

Співрозмовник у німецькому Міноборони підтвердив журналістам видання, що до середини квітня не проводилося "жодного" випробування задля отримання сертифікатів. Проте у компанії це спростовують, заявляючи, що FFG має необхідні сертифікати від відповідальних випробувальних установ.

У вересні 2023 року у Міноборони Німеччини заявили, що нададуть Україні новий пакет військової допомоги, у якому, зокрема, будуть 200 машин MRAP.

19 березня 2024 року міністр оборони Німеччини Пісторіус у межах створення коаліції бронетехніки для України спільно з Польщею сказав, що це "одна з найважливіших коаліцій", які були створені, й закликав інші держави приєднуватися до неї.

Читайте також: Шольц анонсував створення коаліції реактивної артилерії великої дальності для України