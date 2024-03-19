Польща та Німеччина запускають коаліцію бронетехніки для України

Про це на зустрічі домовилися міністри оборони Польщі та Німеччини Владислав Косіняк-Камиш та Борис Пісторіус

Фото: Пресслужба польського уряду

26 березня Польща та Німеччина запустять коаліцію бронетехніки для України. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

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"Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проєкту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", – сказав глава польського Міноборони.

За словами Пісторіуса, коаліція бронетехніки є "особливо важливою в той час, коли Росія щодня намагається розділити Захід і підірвати нашу згуртованість".

Він закликав союзників посилити українські наступальні та оборонні можливості у вигляді снарядів та іншого озброєння.

Міністри також обговорили питання щодо ініціативи спільної закупівлі боєприпасів країнами Євросоюзу для України.

Союзники України вже створили декілька коаліцій, зосереджених на розбудові її Військово-повітряних сил та інформаційно-технологічних можливостей. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передання літаків F-16, яке очолять США, коаліцію з протиповітряної оборони, а також IT-коаліцію.

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