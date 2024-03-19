Польша и Германия запускают коалицию бронетехники для Украины

Об этом на встрече договорились министры обороны Польши и Германии Владислав Косиняк-Камыш и Борис Писториус

Фото: Пресс-служба польского правительства

26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.

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"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – сказал глава польского Минобороны.

По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".

Он призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.

Министры также обсудили вопросы, касающиеся инициативы совместной закупки боеприпасов странами Евросоюза для Украины.

Союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединении по передаче самолетов F-16, которое возглавят США, коалиции по противовоздушной обороне, а также IT-коалиции.

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