Польша и Германия запускают коалицию бронетехники для Украины
26 марта Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече с немецким коллегой Борисом Писториусом.
"Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – сказал глава польского Минобороны.
По словам Писториуса, коалиция бронетехники "особенно важна в то время, когда Россия ежедневно пытается разделить Запад и подорвать нашу сплоченность".
Он призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонные возможности посредством снарядов и другого вооружения.
Министры также обсудили вопросы, касающиеся инициативы совместной закупки боеприпасов странами Евросоюза для Украины.
Союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. Речь идет о танковой коалиции, коалиции по поставкам бронетранспортеров, коалиции по разминированию, объединении по передаче самолетов F-16, которое возглавят США, коалиции по противовоздушной обороне, а также IT-коалиции.
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