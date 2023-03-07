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В Госдепе поражены варварством россиян после "ужасного" видео расстрела украинского бойца

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 23:40
В Госдепе поражены варварством россиян после
Нед Прайс (фото - ЕРА)

Государственному департаменту США известно об "ужасном" видео казни безоружного украинского военнослужащего после того, как он произнес слова "Слава Украине". Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс, назвав такие действия россиян варварством.

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"Страшная картина того, как этого безоружного украинца казнят после простого заявления "Слава Украине", просто поражает варварством", – сказал Прайс.

В Госдепе считают, что России должно быть стыдно за себя, и это нарушение основных правил войны, элементарной человечности, элементарной порядочности – когда войска РФ принимают участие в подобных зверствах.

Прайс добавил, что это не первое свидетельство зверств России в Украине. Он предположил, что, к сожалению, это, вероятно, будет и не последним зафиксированным Украиной военным преступлением россиян. Он подчеркнул, что сейчас насчитывается десятки тысяч фактов варварства.

  • Российские оккупанты убили украинского военнопленного, который, будучи без оружия, сказал "Слава Украине". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
  • Омбудсмен Лубинец отправил данное видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
  • Украина начинает расследование по факту убийства россиянами пленного военнослужащего. Кулеба призывает начать соответствующее расследование и Международный уголовный суд.
  • По предварительным данным, расстрелянным бойцом был воин 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.

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Оксана Житнюк
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