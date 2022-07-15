В Госдепе США объяснили, почему призвали своих граждан срочно покинуть Украину
Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.
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По его словам, главным приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.
"Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках", — заявил он.
Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, при чем сделать это по маршрутам, не подвергающим их риску из-за боевых действий.
Одновременно он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.
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