В Госдепе США объяснили, почему призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Представитель Государственного департамента США объяснил, почему посольство страны призвало своих граждан немедленно покинуть территорию Украины. Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, главным приоритетом для США является безопасность граждан страны за границей.

"Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездках", — заявил он.

Чиновник отметил, что Украина из-за полномасштабной войны не подходит для туристических поездок и заявил, что американцам стоит покинуть территорию страны, при чем сделать это по маршрутам, не подвергающим их риску из-за боевых действий.

Одновременно он добавил, что для некоторых граждан укрытия на местах могут оказаться лучшим вариантом.

14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.

В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы на 17:00 подтверждена гибель 22 человек, в том числе троих детей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос боевых действий под Киев сейчас невозможен, а самая большая опасность для столицы – ракетные удары.

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Дмитрий Гриниченко

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