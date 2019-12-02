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В ГПУ назначен глава департамента по военным преступлениям

В ГПУ назначен глава департамента по военным преступлениям - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
02.12.2019, 17:54

Департамент займется такими делами, как гибель MH-17 и захват Крыма

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора в уголовных делах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В новый департамент будут переданы более 200 уголовных дел. В частности, речь идет об Иловайске, Дебальцево, гибели рейса MH-17, захвате Крыма, деле моряков и других делах, связанных с вооруженной агрессией России, пытками и убийствами пленных украинских военных и гражданского населения.

До сегодняшнего назначения Рудь был начальником управления процессуального руководства в делах Главной военной прокуратуры.

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гпу военные преступления руслан рябошапка Юрий Рудь
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