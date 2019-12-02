В ГПУ назначен глава департамента по военным преступлениям

Руслан Рябошапка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора в уголовных делах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В новый департамент будут переданы более 200 уголовных дел. В частности, речь идет об Иловайске, Дебальцево, гибели рейса MH-17, захвате Крыма, деле моряков и других делах, связанных с вооруженной агрессией России, пытками и убийствами пленных украинских военных и гражданского населения.

До сегодняшнего назначения Рудь был начальником управления процессуального руководства в делах Главной военной прокуратуры.