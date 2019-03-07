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07.03.2019, 16:13

Схема подкупа избирателей: Луценко назвал стоимость одного голоса

Схема подкупа избирателей: Луценко назвал стоимость одного голоса - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На покупку голосов по всей Украине, по оценке экспертов СБУ, планировалось выделить около 80 миллионов долларов

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Создатели схемы подкупа избирателей, в координации которой подозревают депутата от Батькивщины Валерия Дубиля, планировали предлагать украинцам около 1 500 грн за голос. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"У следствия есть полученная законным путем аудиозапись, на которой Дубиль инструктирует всю эту сеть и гарантирует им выплату средств" - сказал Луценко.

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Организация также включала в себя российских политтехнологов.

Луценко отметил, что на покупку голосов по всей Украине, по оценке экспертов СБУ, планировалось выделить около 80 миллионов долларов.

В рамках спецпроекта "победа в первом туре" планировалось взять около трети голосов в ряде округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей, сказал генпроклурор.

На Винницкую область, по информации следствия, выделялось 403 млн 718 тыс грн, на Волынскую - 369 млн 226 тыс грн, на Днепропетровскую - 908 млн 777 тыс грн.

При этом стоимость одного голоса должна была составить в Винницкой области 1586 грн, в Волынской - 1443 грн, в Днепропетровской - 1049 грн.

21 февраля на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что спецслужба пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Руководил "пирамидой" один из народных депутатов.

Генеральная прокуратура будет просить Верховную Раду дать согласие на привлечение к ответственности депутата Валерия Дубиля.

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Теги: выборы, юрий луценко, Батькивщина, подкуп, Валерий Дубиль
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